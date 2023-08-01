Akıntıya kürek çekmeyin! Aylık 800 TL, 1000 TL, 4.471 TL , 4340 TL nakit destek! Parası olmayanlara devlet yardımı müjdesi geldi!

Son yıllarda Türkiye'de sosyal yardımların önemi büyük bir artış göstermektedir. Bu durum, ekonomik gelişmelerin insanların geçim sıkıntısı yaşamasına neden olduğu dönemlerde sosyal yardımların önemini daha da vurgulamaktadır. Ancak, sosyal yardımların etkin bir şekilde dağıtılabilmesi için ihtiyaç sahipliği faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi olmayanlara sınırlı nakit destekler sağlanmaktadır. Sosyal yardım programları arasında eğitim ve sağlık alanlarına yönelik destekler de bulunmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımları başvuru esasına göre verilmektedir. İlgili sosyal yardım programının tüm koşullarını sağlayan vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından ödemeler yapılmaktadır. Başvurular, vatandaşlar tarafından en kolay şekilde e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca, bu yöntemi tercih etmeyenler başvurularını şahsen bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilirler.
Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım programları içerisinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bu sayede kadınlar birçok sosyal yardım programından faydalanma imkanı bulmaktadırlar.
Örneğin, son resmi nikahlı eşini kaybeden kadınlara aylık 1.000 TL, eşi askerde olan kadınlara aylık 800 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca, ihtiyaç sahibi olan kadınlar 18 yaş altında 3 çocuk sahibi ve eşlerini kaybetmişlerse konut edinmeleri için devlet tarafından 500.000 TL destek sağlanabilmektedir.