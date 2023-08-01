Akıntıya kürek çekmeyin! Aylık 800 TL, 1000 TL, 4.471 TL , 4340 TL nakit destek! Parası olmayanlara devlet yardımı müjdesi geldi!

Son yıllarda Türkiye'de sosyal yardımların önemi büyük bir artış göstermektedir. Bu durum, ekonomik gelişmelerin insanların geçim sıkıntısı yaşamasına neden olduğu dönemlerde sosyal yardımların önemini daha da vurgulamaktadır. Ancak, sosyal yardımların etkin bir şekilde dağıtılabilmesi için ihtiyaç sahipliği faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi olmayanlara sınırlı nakit destekler sağlanmaktadır. Sosyal yardım programları arasında eğitim ve sağlık alanlarına yönelik destekler de bulunmaktadır.