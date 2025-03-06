10 yıl çalışana tazminat hakkı! 10 yıl çalışıp istifa edenler kıdem tazminatı alabilir mi?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. 10 yıl sigortalı olarak çalışan ve belirli prim gün sayısını dolduran kişiler, istifa etseler bile kıdem tazminatı hakkı kazanabiliyor. Ancak bu süreç belirli şartlara bağlı. İşte detaylar…

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, 2025 yılında kıdem tazminatı almak isteyen çalışanlar, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirdiklerinde istifa ederek tazminat hakkını talep edebilir. Ancak, bu süreci doğru takip etmeyenler kıdem tazminatı haklarını kaybedebilir.

İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilir mi? Normal şartlarda istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince, emeklilik için yaş şartı dışındaki koşulları yerine getiren çalışanlar, istifa ederek kıdem tazminatı hakkı kazanabilirler. Bu durumda, çalışanlar SGK'dan "kıdem tazminatı almaya uygundur" yazısı alarak işverene sunmalı ve istifa dilekçelerinde emeklilik şartlarının tamamlandığını belirtmelidir.

İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI 1) 8 Eylül 1999 Öncesinde Sigortalı Olanlar Bu tarihten önce sigortalı olan çalışanlar, en az 3600 prim gününü tamamlamaları ve 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmaları halinde kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. 2) 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalı Olanlar Bu tarihler arasında sigortalı olanlar için iki farklı seçenek bulunmaktadır: 7000 prim gününü tamamlayanlar kıdem tazminatı hakkı kazanabilir.

4500 prim gününü dolduran ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar da kıdem tazminatı alabilir.