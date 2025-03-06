İslam Memiş borsa, dolar ve altın alacakları uyardı; Düğün sezonu öncesi altın fiyatları

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in son açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Geçen hafta 3.565 TL seviyesini gören gram altın, daha sonra bir düşüş yaşayarak tekrar toparlanma eğilimine girdi. Peki, önümüzdeki günlerde altın ne olacak? İşte detaylar...
🔄 KISA VADEDE BEKLENTİLER
Memiş'e göre, piyasalardaki dalgalanmalar devam edecek. Cuma ( 7 Mart 2025 ) günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu veriler, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Kısa vadeli bir düşüş beklentisi halen devam ederken, teknik olarak ons altının 2.800 dolar seviyesinin altına sarkması gerekiyor. Geçen hafta 2.835 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, Trump'ın vergi tehditleri ve piyasalardaki gerginlikler nedeniyle yeniden bir toparlanma sürecine girdi. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olması beklenmiyor.
🌟 UZUN VADEDE ALTIN NE OLUR?
2024 yılının ikinci yarısında gram altının 4.000 TL seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Yaz aylarına doğru düğün yapacaklar için Mart ayındaki düşüşler alım fırsatı olarak görülüyor.
📊 Şu Anki Diğer Altın Fiyatları:
🏆 Çeyrek Altın: 5.700 TL
🏆 Yarım Altın: 11.200 - 11.400 TL
🏆 Tam Altın: 22.400 - 22.600 TL
📊 PİYASALAR VE FAİZ KARARLARI
Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.
Borsa İstanbul, 10.180 puan seviyesinden kapanış yaptı ve psikolojik direnç seviyesi olan 10.200 puan seviyesini test etti.
Dolar uluslararası piyasalarda değer kaybederken, TL karşısında da cılız bir geri çekilme gösterdi.
💲 DÖVİZ KURLARI 💲
🇺🇸 Dolar/TL: 36,44 TL
🇪🇺 Euro/TL: 1,08 seviyesi
💰 Euro/Dolar Paritesi: 1,08 seviyesi test edildi.
💎 GÜMÜŞ VE BİTCOİN
🏆 Ons Gümüş: 32,56 Dolar
🏆 Gram Gümüş: 37,35 TL
🔑 Bitcoin: 99.950 Dolar (Hedef: 104.000 Dolar)
Brent Petrol: 79,65 Dolar
Amerikan Borsaları: Bu hafta sert düşüşler gördü.
Euro ile altın almak: Şu an avantajlı!
🔹 Altın borcu olanlar Mart ayındaki düşüşleri alım fırsatı olarak görmeli.
🔹 Ramazan nedeniyle düğün sezonu olmadığından fiyatlar stabil kalabilir ancak yaz aylarında fiyatlar artabilir!
🔹 Yarın (7 Mart) saat 16:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranları, altın fiyatlarının yeni yönünü belirleyecek.
🔹 2024'ün ikinci yarısında altın fiyatlarında 4.000 TL ve üzerini görme ihtimali yüksek!
Fotoğraflar: AA