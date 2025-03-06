13 şirketten ödeme geliyor: 18-24-25-26-28 Mart’ta hangi şirketler temettü dağıtacak?

💡 TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin karlarını hissedarlarıyla paylaşmak için yaptığı nakit ya da hisse senedi dağıtımıdır. Temettü almak için temettü tarihi öncesinde hisse senedi sahibi olmak gerekir. Bu yıl Mart ayında toplam 13 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. BIST'te yatırımı olanlar için kazançlı bir dönem olabilir!