10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi! TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor

120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de 149 konut için, 17 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de ise 111 iş yeri için müzayede yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

01.06.2021 12:02 - Son Güncelleme: 01.06.2021 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





