34 gün sonra zam oranı şekillenecek! SSK Bağ-Kur emeklisi maaşları dört gözle bekliyor! Maaşlar en az...

34 gün sonra zam oranı şekillenecek! SSK Bağ-Kur emeklisi maaşları dört gözle bekliyor. Milyonlar Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli geçen haftalarda yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Önceki yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili yavaş yavaş ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.