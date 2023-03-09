%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

2023 Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlere göre hazırlanan emekli Temmuz zammı tablosunda hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Emeklinin alacağı zam oranı ise 4 ay sonra ayında açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak. İşte, 2023 Temmuz ayı emekli maaş zammının sonrasında kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtı!