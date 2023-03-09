%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!
2023 Temmuz ayında emeklilerin zam beklentileri arttı. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında %30 oranında zam yapılmıştı. Maaş artışı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Merkez Bankası ve TÜİK tarafından açıklanan son veriler hizasında Temmuz zammı için ipuçları gekmeye başladı. Son açıklanan enflasyon verisiyle şimdiden %10 zam farkı oluştu. Peki, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...
09.03.2023 13:37 - Son Güncelleme: 09.03.2023 13:41
2023 Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlere göre hazırlanan emekli Temmuz zammı tablosunda hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Emeklinin alacağı zam oranı ise 4 ay sonra ayında açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak. İşte, 2023 Temmuz ayı emekli maaş zammının sonrasında kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtı!