BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM'e giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...
BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de uygun fiyata bir çok ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında; Android Led TV, çift kişilik lastikli çarşaf, fon perde, tül perde, yastık kılıfı, bulaşık altlığı, kahve bardağı, cam kupa, çerezlik, tabak, abaküs, cam kase, servis seti, kurabiyelik, bal kavanozu, bulaşıklık, saklama kabı özellikle dikkat çekiyor. İşte BİM güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.
09.03.2023 15:42 - Son Güncelleme: 09.03.2023 15:42
BİM'de bu hafta indirime giren ürünler belli oldu. BİM marketlerinin güncel indirim kataloğu yayımlandı. Perde 59 TL'ye, tek kişilik lastikli çarşaf 85 TL'ye, bulaşık altlığı 18,50'ye, yuvarlak çerezlik 59 TL'ye düştü. İşte tüm BİM indirim kataloğu...
BİM 10 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
BİM zincir marketlerinin bu hafta indirime giren tüm ürünler şöyle;
👉Colorina Cam Kase 45 TL
👉Colorina Ayaklı Kek Tabağı 99 TL
👉Colorina Çay Tabağı 79 TL
👉Colorina Pasta Servis Seti 179 TL