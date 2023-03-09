BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM'e giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

BİM'de bu hafta indirime giren ürünler belli oldu. BİM marketlerinin güncel indirim kataloğu yayımlandı. Perde 59 TL'ye, tek kişilik lastikli çarşaf 85 TL'ye, bulaşık altlığı 18,50'ye, yuvarlak çerezlik 59 TL'ye düştü. İşte tüm BİM indirim kataloğu...