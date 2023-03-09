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Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM'e giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM'e giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de uygun fiyata bir çok ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında; Android Led TV, çift kişilik lastikli çarşaf, fon perde, tül perde, yastık kılıfı, bulaşık altlığı, kahve bardağı, cam kupa, çerezlik, tabak, abaküs, cam kase, servis seti, kurabiyelik, bal kavanozu, bulaşıklık, saklama kabı özellikle dikkat çekiyor. İşte BİM güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.

09.03.2023 15:42 - Son Güncelleme: 09.03.2023 15:42
BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM’de giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

BİM'de bu hafta indirime giren ürünler belli oldu. BİM marketlerinin güncel indirim kataloğu yayımlandı. Perde 59 TL'ye, tek kişilik lastikli çarşaf 85 TL'ye, bulaşık altlığı 18,50'ye, yuvarlak çerezlik 59 TL'ye düştü. İşte tüm BİM indirim kataloğu...

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BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM’de giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

BİM 10 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM zincir marketlerinin bu hafta indirime giren tüm ürünler şöyle;

👉Colorina Cam Kase 45 TL

👉Colorina Ayaklı Kek Tabağı 99 TL

👉Colorina Çay Tabağı 79 TL

👉Colorina Pasta Servis Seti 179 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM’de giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

👉Bulaşıklık 24,50 TL

👉Renkli Çerezlik 15 TL

👉Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 32,50 TL

👉Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 17,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM’de giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

👉Benante Oval Tabak 99 TL

👉Benante Yuvarlak Çerezlik 59 TL

👉Xerox A4 Dijital Fotokopi Kağıdı 89 TL

👉Dıytoy Manyetik Tablet Tangram ve Yazı Tahtası 59 TL

👉Plastium Rubik Abaküs 75 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu hafta BİM’de giden ucuza alacak! Kuyruk oluşturacak kampanya başladı! Perde 59 TL! Çarşaf, nevresim...

👉Dijitsu 58″ UHD Android Led Tv 6.899 TL

👉Molinella Sakura Desen Çift Kişilik Nevresim Seti 299 TL

👉Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

👉Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL

👉Black Out Fon Perde 145×250 cm 69 TL

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