10 bin TL'nin üzerine ÇIKTI! Yapı Kredi, Halkbank, İNG, HSCB, TEB, Denizbank, Anadolubank, İş Bankası emekli promosyonu 2022 yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli promosyonlarında ödemeler arttı. Eylül ayında en yüksek promosyonu veren banka belli olurken, 10 bin TL'nin üzerine çıkan rakamlar görüldü. Emekliler maaşlarını taşıdıkları taktirde promosyonunun yanında bir de emekli arkadaşını bankaya getirmeye ikna ederse ek ödeme alacak. Böylelikle de 10 bin TL'nin üzerinde promosyon ödemesi alabilecek. Bu noktada bankalar kampanya kapsamında promosyon, ek ödeme ve bir de başka bir çok ayrıcalık tanınacağının altını çizdi. Peki nedir bu ayrıcalıklar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yapı Kredi, Halkbank, İNG, HSCB, TEB, Denizbank, Anadolubank, İş Bankası emekli promosyonu 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtları...