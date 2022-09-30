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En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası'nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 başından bu yana dünyada en fazla altın alımını gerçekleştiren merkez bankası oldu. Dünya Altın Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre merkez bankalarının net altın alımları ağustos ayında gerilerken, yıl başından bu yana 84 ton altın alan TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki dünyada en çok altın rezervine sahip ülke hangisi? Türkiye altın rezervlerinde kaçıncı sırada? Hangi ülkenin ne kadar altını var? Takvim.com.tr Ekim 2022'ye ait dünyadaki ülkelerin altın rezervleri listesini derledi...

Okan Beltek
takvim.com.tr
30.09.2022 12:10 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:16
En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası’nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

Dünya Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu duyurdu.

Dünya Altın Konseyi açıklamasına göre, merkez bankalarının net altın alımları ağustos ayında geriledi.

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En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası’nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, sadece az sayıda banka aylık olarak altın rezervlerine katkıda bulundu.

Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. Buna göre, TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu.

En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası’nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

TCMB ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha ekledi. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımları 84 tona yükselen TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası’nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

Özbekistan da ağustos ayında rezervlerine 9 ton altın ekledi. Ülkenin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımı ise 19 ton oldu. Özbekistan'ın toplam altın rezervi böylece 381 tona ulaştı.

En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası’nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

Katar Merkez Bankası'nın yayınladığı öncü veriler de bankanın ağustos ayında rezervlerini artıracağını ortaya koyuyor. Bankanın altın rezervi, temmuz ayında yıl başına göre yüzde 27 yani 16 ton artarak 72 tona ulaştı.

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