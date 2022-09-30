En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası'nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?
Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 başından bu yana dünyada en fazla altın alımını gerçekleştiren merkez bankası oldu. Dünya Altın Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre merkez bankalarının net altın alımları ağustos ayında gerilerken, yıl başından bu yana 84 ton altın alan TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki dünyada en çok altın rezervine sahip ülke hangisi? Türkiye altın rezervlerinde kaçıncı sırada? Hangi ülkenin ne kadar altını var? Takvim.com.tr Ekim 2022'ye ait dünyadaki ülkelerin altın rezervleri listesini derledi...
30.09.2022 12:10 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:16
Dünya Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu duyurdu.
Dünya Altın Konseyi açıklamasına göre, merkez bankalarının net altın alımları ağustos ayında geriledi.
Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, sadece az sayıda banka aylık olarak altın rezervlerine katkıda bulundu.
Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. Buna göre, TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu.