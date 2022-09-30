En fazla altını Türkiye aldı! Merkez Bankası’nın altın rezervinde büyük yükseliş! Dünyada en fazla altın hangi ülkede var?

Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, sadece az sayıda banka aylık olarak altın rezervlerine katkıda bulundu.

Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. Buna göre, TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu.