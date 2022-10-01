12,90'a indi! Hafta sonu alışverişi A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour'da başladı! Ayçiçek yağı, bakliyat, züccaciye...
A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour tüm zincir marketlerin güncel aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu zincir marketlerde hangi ürünler indirimde merak ediliyordu. Özellikle çok nadir gelen motosiklet, bisiklet gibi ürünler bu hafta sonu indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. Ayrıca marketlerin online alışveriş sitelerinde ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi bir süredir zamlarıyla dikkat çeken ürünler de indirimli fiyatlarıyla satılıyor. İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour hafta sonu kataloğu!
01.10.2022 11:08 - Son Güncelleme: 01.10.2022 11:10
Hafta sonu gelip çattı zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu özel olarak yayımlandı. A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour aktüel kataloğunda elektronik ürünler, çeyiz alışverişi için kadınların tüm ihtiyaçları, mutfak için gıda ürünleri yer alıyor. Bu hafta sonu tüm zincir marketlerde yüzlerce üründe dev indirimler yapıldı. Vatandaşlar kampanyayı kaçırmamak için öncesinde aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour aktüel kataloğu tam LİSTE!