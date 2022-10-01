12,90’a indi! Hafta sonu alışverişi A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour’da başladı! Ayçiçek yağı, bakliyat, züccaciye...

Hafta sonu gelip çattı zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu özel olarak yayımlandı. A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour aktüel kataloğunda elektronik ürünler, çeyiz alışverişi için kadınların tüm ihtiyaçları, mutfak için gıda ürünleri yer alıyor. Bu hafta sonu tüm zincir marketlerde yüzlerce üründe dev indirimler yapıldı. Vatandaşlar kampanyayı kaçırmamak için öncesinde aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour aktüel kataloğu tam LİSTE!