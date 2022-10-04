10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

Ekim ayıyla birlikte hangi banka ne kadar promosyon veriyor iyice merak konusu oldu. Bu noktada güncel kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi bankayı seçerse o bankadan ek ödeme alabilecek. Ancak bankanın emekli promosyon kampanyası olması gerekiyor. En yüksek promosyonu veren bankayı tercih ederek 10 bin TL ek ödeme alabilirsiniz. Başvuru tarihleri uzatıldı. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları...