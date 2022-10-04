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Haberler Ekonomi 10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

Emeklililer için bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar emeklilere maaşlarının yanında ek ödeme yapıyor. Maaşını dilediğiniz bankaya taşıyın hemen promosyon kampanyasından yararlanın! Ekim ayına girmemizle bankalar harekete geçti. Ve beklenen duyuru yapıldı. Emekli promosyonlarında kampanyalar güncellendi. Ekim ayı EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonuna devam eden bankalar hangilieri? 10 binin üzerinde promosyon müjdesi geldi. İşte detaylar...

04.10.2022 10:25 - Son Güncelleme: 04.10.2022 10:25
10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

Ekim ayıyla birlikte hangi banka ne kadar promosyon veriyor iyice merak konusu oldu. Bu noktada güncel kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi bankayı seçerse o bankadan ek ödeme alabilecek. Ancak bankanın emekli promosyon kampanyası olması gerekiyor. En yüksek promosyonu veren bankayı tercih ederek 10 bin TL ek ödeme alabilirsiniz. Başvuru tarihleri uzatıldı. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları...

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10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

10 bin TL almak için son şans! Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG...

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

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