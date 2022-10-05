Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...
TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin yüzde 30-35'lik enflasyon farkı alması söz konusudur. Ancak daha önce de sayın Cumhurbaşkanının söylemiş olduğu üzere çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği, hayat pahalılığı ile mücadele edildiğinin söylenmesinden bahisle enflasyonla birlikte hem emeklilerimize hem de memurlarımıza bir sosyal refah payı düzenlemesi gündemde olabilir.
05.10.2022 09:48 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:48