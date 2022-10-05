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Haberler Ekonomi Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin yüzde 30-35'lik enflasyon farkı alması söz konusudur. Ancak daha önce de sayın Cumhurbaşkanının söylemiş olduğu üzere çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği, hayat pahalılığı ile mücadele edildiğinin söylenmesinden bahisle enflasyonla birlikte hem emeklilerimize hem de memurlarımıza bir sosyal refah payı düzenlemesi gündemde olabilir.

takvim.com.tr
05.10.2022 09:48 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:48
Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

Memur ve emekli maaşlarında flaş gelişme. 2022 Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Eylülde aylık bazda yüzde 3,08, artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. 2023 yılında emekli ve memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacağı hakkında birçok tahmin ortaya atıldı.

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Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

"TÜFE'DE YÜZDE 52.40'LIK BİR ARTIŞ VAR"

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91'dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor.

Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE'de yüzde 52.40'lık bir artış var.

Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı.

Asgari ücret 7.700 TL! 2023 memur ve emekli maaşları ortaya çıktı! Milyonların beklediği MAAŞ HESABI | %30, 40, 50 enflasyon zammı müjdesi...

Aralık ayı itibarıyla yüzde 42'lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10'luk enflasyon farkı mevcuttur.

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