BİM, ŞOK, A101, MİGROS'tan flaş değişiklik! Artık marketlerde bu ürünlerin yerinde yeller esecek! Kabul edildiği an raflarda tozu kalacak! Tütün, cep telefonu...

Büyük market zincirleri tarafınca bir çok ürünün satışı yapılıyor ve ilçelerde onlarca şubesinde satış gerçekleştiriyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, geçen yıl ufak esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyordu. Yönetmelikte yer edinen bilgilere gore marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak.İşte detaylar...