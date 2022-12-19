10 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! 5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları
Kendi talebi dışında işten çıkarılanlar için İŞKUR tarafından işsizlik parası verilmektedir. Bu anlamda işsiz kalan vatandaşlara iş arama zamanı süresince maaş verilmesi sağlanmaktadır. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak elzemdir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
19.12.2022 16:21 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:24