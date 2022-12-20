SGK'dan sarı alarm! SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

Eğer hizmet dökümünüzde bu harfler varsa SGK maaşınızı anında kesiyor! e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! Bazı kişilerin SGK hizmet dökümüne bakıldığında primlerin hemen yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşınız kesilebiliyor. Bu bağlamda fiilen bir işte çalışmadığı halde eş, dosta ait işyerinde sigortalı gösterilenler çok büyük pişmanlık yaşayabilirler. Bu kapsamda bazı harfler EYT'lileri emeklilikten, bazı kodlar ise tazminattan edebiliyor. Peki, bu harfler neler? İşte merak edilenler!