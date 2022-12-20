Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2022-23! Aralık ayı Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel liste yattı mı? T.C kimlik NO sorgulama ekranı!

Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun cevabı son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin uygulanacağı tarihe odaklandı. Aralık ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu vakitlerde mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 2023 Mart ayından 6 ay önce ödeneceğini duyurmuştu. Peki, Aralık mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Aralık ayı Mazot desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!