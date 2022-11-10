Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90'dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90'dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

Tarım Kredi marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Her ay listesini güncelleyen zincir marketleri Kasım ayına özel yağ, bakliyat, çay, et ve süt ürünlerinde dikkat çeken indirimler uyguladı. Diğer zincir marketlere fark atan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Lipton Yellow Label Dökme Çay 1000 gr 86, 90'dan 75,40'a düştü. TK Anadolu Ayçiçek yağı 2 lt 65 TL'den satılmaya başlandı. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde? İşte 10-15 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu LİSTE LİSTE FİYATLARI!

10.11.2022 11:38 - Son Güncelleme: 10.11.2022 11:38
10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90’dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

10-15 Kasım Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ gündemde yer alıyor. Bugün alışverişe çıkacak olan binlerce kişi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Kasım ayında onlarca gıda ürünü indirimli fiyatıyla satılmaya başlandı. Son tarih 15 Kasım 2022 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar aşağıdaki bulunan tüm ürünler çok ucuz fiyata satılacak. 86,90'dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90’dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE BUGÜN İNDİRİMLERİ

10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90’dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

Armut satış fiyatı:9,90TL

10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90’dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

Lipton yellow label dökme çay 1000 gr TKK fiyatı:75,40TL

10-15 Kasım indirimli ürünleri belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri AKTÜEL ÜRÜNLER FİYATI! 86,90’dan düştü! Bakliyat, ayçiçek, tüm markalar...

Özlem pastırma (120gr) TKK fiyatı:37,50TL

SON DAKİKA