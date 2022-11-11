Kasım'da PROMOSYON jesti! 3 yıl sözüyle 3 dakikada yatıyor! Akbank, FİBA, Halkbank... 4a, 4b, 4c demeden tüm emeklilere 13 bin TL ödeme!
Kasım'da tüm emeklinin yüzü gülüyor! Çünkü ondan fazla banka promosyon kampanyasını hem uzattı, hem de yükseltti. Bu ay özel, kamu tüm bankalar promosyonlarını güncelledi. Milyonlarca emekli maaşlarının yanında promosyon ödemesi de alabiliyor. 3 yıl sözüyle parayı cebinize indirebilirsiniz. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? En çok promosyon veren banka değişti! Bankamı nasıl taşırım? SGK imzasıyla tavan-taban ödeme miktarı değişti! FİBA, Halkbank. Garanti hepsi dahil! İşte banka banka güncel promosyon listesi...
4a, 4b, 4c demeden tüm emeklilere 13 bin TL ödeme! Kasım'da harçlık gibi PROMOSYON jesti! 3 yıl sözüyle 3 dakikada yatıyor! Emeklilere bankalardan müjdeli haber geldi. Yapılan duyuruya göre kampanyaya başvurular 31 Kasım 2022 tarihine kadar uzatıldı.SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabilecek. Emekli maaşı almanız yetiyor! Her emekli, müşterisi olduğu bankadan 13 bin TL'ye varan ödeme alabiliyor. Kendi bankanız az ödeme yapıyorsa başka bankaya emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. İşte Kasım promosyon kampanyaları ve banka taşıma yolları...
KAMU BANKALARININ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ!
Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yaparken yarışa kamu bankaları da dahil oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarını 5 bin liraya çıkarttı.
SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.
Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.