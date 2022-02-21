10-15-25 yılda erken emekli olun! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında görev yapan herkesi kapsıyor! Yaş, yıl, prim koşulu yok!

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik yahut iş göremezlik şeklinde kolaylıklar sunuluyor. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Ancak bazı nedenlerle vatandaşların erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. İşte madde madde erken emekli olma yolları!