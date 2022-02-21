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Haberler Ekonomi BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkararak sektöre rahat bir nefes aldırdı. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

21.02.2022 19:49 - Son Güncelleme: 21.02.2022 19:53
BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

Otomotiv fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi.

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BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkardı.

BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

Değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı yüzde 70'i aşamayacak.

BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

400 bin TL ila 800 bin TL arasındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 800 bin TL ila 1 milyon 200 bin TL arasındakilerde yüzde 30'u 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde yüzde 20'yi aşamayacak.

BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

İki milyon TL'nin üzerindekilerde ise sıfır olacak.

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