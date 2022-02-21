BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı

400 bin TL ila 800 bin TL arasındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 800 bin TL ila 1 milyon 200 bin TL arasındakilerde yüzde 30'u 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde yüzde 20'yi aşamayacak.