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Haberler Ekonomi EYT’ye çözüm rotası! Komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

EYT’ye çözüm rotası! Komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek...

FARUK ERDEM
22.02.2022 06:56 - Son Güncelleme: 22.02.2022 06:56
EYT’ye çözüm rotası! komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

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EYT’ye çözüm rotası! komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

Geçen hafta EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti.

EYT’ye çözüm rotası! komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

Şimdi ise konuyla ilgili bir komisyon kurulması gündemde.

EYT’ye çözüm rotası! komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

Yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi bulunuyor.

EYT’ye çözüm rotası! komisyon 5 aşamada yasayı hazırlayacak... Hangi süreç izlenecek? Kapsam nasıl belirlenecek?

1-KAPSAMIN BELİRLENMESİ
Öncelikle kimlerin hak sahibi olacağının tespiti lazım.

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