10-15-25 yılda erken emekli olabilirsiniz! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı olanlar EYT’ye yasaya gerek kalmadan 8 metotla emekli olacak!

Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre bayanlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? Erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar!