1,55 faizle yalnızca emekli olanlar hemen alabilecek! Emekliye 30 bin TL müjdesi kamu bankalarından geldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...
Emekli vatandaşları ekonomik anlamda rahatlatmak hedefiyle Halkbank doğrultusundan emeklilere özel 'Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi' kampanyası ile düşük faizli kredi olanağı sağlıyor. Uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi çekebilecekler. Bütçelerini planlamak isteyenler ya da borç kapamak gibi nedenlerden ötürü kredi çekmek istiyor ve bunu basit geri ödeme koşulları ile sağlamak isytiyor. Devlet bankaları arasında yer alan Halkbank, emekli vatandaşlar amacıyla ayrıcalıklı kampanyalar sunuyor. Emekli kişilerin ilgi gösterdiği Halkbank emekli kredisine dair bütün verileri haberimizde derledik. Mutlu emeklilik ihtiyaç kredisi müracaat gerçekleştirmek amacıyla şartlar neler? İşte bütün merak edilenler...
12.03.2022 14:09
- Son Güncelleme: 12.03.2022 14:09
Emekli olan ve acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank üzerinden son dakika kredi haberi ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilecek ve istedikleri zaman kredi onayı alabilecek. Halkbank tarafından yayınlanan duyuruda; "Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir." denildi. Peki, kimler krediden yararlanacak? İşte detaylar!