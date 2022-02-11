Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Türkiye’ye 7 ucuz model geliyor!
Sıfır otomobil almak isteyenler markaların en ucuz modellerini araştırıyor. Sıfır otomobilde fiyatların yüksek olmasıyla birlikte markalar çeşitli alternatiflere yöneldi. Bunlardan biri de yurt dışında satılan modelleri Türkiye'ye getirmek. Markaların 7 modelinin Türkiye pazarına girişine yönelik çalışmalar başlatıldı. İşte sıfır araç alacakları da heyecanlandıran yedi farklı markaya ait modeller ve Türkiye'ye getirilmesi halinde olası satış fiyatları...
11.02.2022 15:51
- Son Güncelleme: 11.02.2022 15:51
Sıfır otomobilde ortaya çıkan bu tablo sonrası kimi markaların ülkeler bazında ürettiği uygun fiyatlı markalarını Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.
İşte Türkiye otomotiv pazarına yakın zamanda geleceği iddia edilen marka ve modeller ile olası fiyatlar..
Otomobil sektöründeki dev isimlerden biri olan Hyundai, Hindisan'a özel olarak ürettiği makul fiyatlı Santro modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor