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1 yıl geri ödemesi yok: 250.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! Düşük faiz + 60 ay vade fırsatı sunulacak! Tek şartla...

Bankalar finansal anlamda cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle girişimcilerin dikkatini çekmek ve iş hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak adına çeşitli araçlar sunuyor. Halkbank, kendi işini kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimciler için sunduğu kredi paketleriyle ön plana çıkıyor. İşte 1 yıl ertelemeli krediye dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 11:03 Güncelleme 13 Kasım 2023, 11:03
1 yıl geri ödemesi yok: 250.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! Düşük faiz + 60 ay vade fırsatı sunulacak! Tek şartla... 1

Halkbank son zamanlarda genç ve cesur girişimcilere yönelik üç ayrı kredi paketi sunuyor. Bu paketler, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme aşamalarında önemli bir finansal destek sağlıyor. Halkbank'ın sunduğu bu kredi seçenekleri, genç girişimcilerin büyümelerine ve projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak nitelikte.

1 yıl geri ödemesi yok: 250.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! Düşük faiz + 60 ay vade fırsatı sunulacak! Tek şartla... 2

Kredi hakkında Halkbank'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Halk Girişimci Kredisi

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;

1 yıl geri ödemesi yok: 250.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! Düşük faiz + 60 ay vade fırsatı sunulacak! Tek şartla... 3

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

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