44 ilde KDV'siz arsa satışı! Ev, iş yeri yapmak isteyenlere müjde! %25 peşinat+ 24 ay vadeyle İstanbul, Maraş, Malatya, Kocaeli, Çanakkale, Antalya...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 600'den fazla arsayı satışa çıkarıyor! Aralarında İstanbul, Maraş, Malatya, Kocaeli, Çanakkale, Antalya'nın da bulunduğu illerdeki değerli araziler, iş ve konut projeleri için yatırım yapmak isteyenlerle buluşturmak amacıyla büyük bir açık artırma düzenleniyor. KDV'den muaf arsa satışında vatandaşlara 24 ay vade imkanı da sunulacak. Müzayede 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte detaylar...