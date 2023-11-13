44 ilde KDV'siz arsa satışı! Ev, iş yeri yapmak isteyenlere müjde! %25 peşinat+ 24 ay vadeyle İstanbul, Maraş, Malatya, Kocaeli, Çanakkale, Antalya...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 600'den fazla arsayı satışa çıkarıyor! Aralarında İstanbul, Maraş, Malatya, Kocaeli, Çanakkale, Antalya'nın da bulunduğu illerdeki değerli araziler, iş ve konut projeleri için yatırım yapmak isteyenlerle buluşturmak amacıyla büyük bir açık artırma düzenleniyor. KDV'den muaf arsa satışında vatandaşlara 24 ay vade imkanı da sunulacak. Müzayede 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 ilde bulunan 622 farklı arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyro. Bu satışlarda, toplam bedelin yüzde 25'i peşinat olarak ödenirken, kalan kısım için 24 aya kadar vade seçeneği sunuluyor ve ayrıca KDV muafiyeti avantajı bulunuyor. İşte KDV'siz arsa satışı hakkında bilgiler...
44 İLDE 622 ARSA KDV'SİZ SATILACAK
Kampanya kapsamında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Mardin ve Kocaeli gibi önemli illerde yer alan arsalar öne çıkıyor.
Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılar için cazip bir avantaj da sunuluyor. Arsayı peşin olarak satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu fırsat, yatırımcılara daha uygun koşullarda gayrimenkul sahibi olma imkanı tanıyor.
21-23 Kasım tarihleri arasında arsalar için açık artırma yapılabilecek. Arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.