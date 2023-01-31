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Haberler Ekonomi 1 Şubat 21.30'a dikkat! İslam Memiş'ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Düşüş başladı...

1 Şubat 21.30'a dikkat! İslam Memiş'ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Düşüş başladı...

İslam Memiş, altın konusunda kararsız kalanlar için önemli değerlendirmelerde bulundu. FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 1154 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1887 liradan satılıyor. Altın yatırımcılarının en sık arattıkları arasında altın artacak mı ve altın ne zaman alınmalı sorusu yer alıyor. İşte güncel atlın fiyatları ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
31.01.2023 19:06 - Son Güncelleme: 31.01.2023 19:06
1 Şubat 21.30’a dikkat! İslam Memiş’ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Tarih verildi....

Gram altın fiyatları Fed kararları öncesi güne düşüşle başladı. Altın yatırımı yapmak isteyenler fiyatları yakından takip ederken yarın açıklama yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları piyasalara yön verecek. Peki, altın fiyatları ne zaman artacak? İşte merak edilenler...

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1 Şubat 21.30’a dikkat! İslam Memiş’ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Tarih verildi....

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının çıkacağı seviyeleri açıklayarak uzun ve kısa vadeli yatırımlar hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

1 Şubat 21.30’a dikkat! İslam Memiş’ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Tarih verildi....

Memiş tarafından yapılan açıklamalar;

"Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı. Bu hafta önemli. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir."

1 Şubat 21.30’a dikkat! İslam Memiş’ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Tarih verildi....

"Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.154 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum."

1 Şubat 21.30’a dikkat! İslam Memiş’ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Tarih verildi....

ASIL FİYATLANMA ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

İslam Memiş ise Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade eder "Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. Dolar endeksi yeniden 102 seviyesine kadar yükseldi. Asıl fiyatlama özellikle şubat ayı itibari ile yaşanacak" dedi.

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