1 Şubat 21.30'a dikkat! İslam Memiş'ten FED uyarısı! 1,2,3,4,5 Şubat 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı? Geri dönüşü yok! Düşüş başladı...

ASIL FİYATLANMA ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

İslam Memiş ise Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade eder "Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. Dolar endeksi yeniden 102 seviyesine kadar yükseldi. Asıl fiyatlama özellikle şubat ayı itibari ile yaşanacak" dedi.