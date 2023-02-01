İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde! 1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor!

ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ NEDİR ?

Tarım alanında yatırımların ve genç çiftçi sayısının artırılmasına yönelik Ziraat Bankası tarafından genç çiftçilere yönelik 1.000.000 TL'ye kadar "%10 özkaynak katkısı" ile kredi desteği verilecektir.

(Özkaynak= 300.000 TL çıkan kredi için( %10 oranında) 30.000 TL nakit sermaye ortaya konulması)