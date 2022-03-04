1 senede 28.000 TL ödeme yapılacak! ASHB’den her ay karşılıksız 2 bin 354 TL hesaplara yatıyor! 2022 müracaatlar için en önemli kıstas...

Milyonlarca kişiye her ay destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerden birisi de evde bakım aylığı. Devlet sağlık açısında durumu iyi olmayan vatandaşlara destek sağlıyor. Müracaat yapmak için bazı bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yaklaşık 535 bin bireyin yararlandığı evde bakım aylığına iyi mi başvuru yapılacağı, aranan şartların ne olduğu ve başvuruya dair tüm bilgiler önemle araştırılıyor. Başvuruların onaylanması neticesinde verilen evde bakım parası ilk önemli ölçek haneye giren gelir oluyor. Bu bölüm sonucu fert başı net asgari ücretin üçte ikisinden azca olması gerekmektedir.