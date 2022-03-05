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Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar

Emlak vergisinde ilk taksit dönemi başladı. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Ödeyenlere iade imkanı da var...

05.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 05.03.2022 06:57
Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar

Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor.

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Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar

Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor.

Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar

Kimler emlak vergisi mükellefi?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor.

Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar

Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.

Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar

İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.

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