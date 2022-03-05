Emekliye vergi yok! Tüm emekliler muaf mı? Muafiyet kimleri kapsıyor? İşte 10 soruda tüm cevaplar
Emlak vergisinde ilk taksit dönemi başladı. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Ödeyenlere iade imkanı da var...
05.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 05.03.2022 06:57
Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor.
Kimler emlak vergisi mükellefi?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor.