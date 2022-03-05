MART 2022 İŞKUR ilanlar: İlkokul mezunu 83 bin 864 kişilik dev kadro alınacak! Şoför, bekçi, garson, hastane personeli ve daha niceleri...

İş arayan kişiler için İŞKUR ilk tercihler arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 83 bin 864 personel alımı yapılacağı belirtildi. Özellikle KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Şubat - Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!