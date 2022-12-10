1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları tek kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ve refah payını duyanlar göbek attı! Hemen bir bakın

Sene sonunun yaklaşmasıyla eş güdümlü çalışanlar ve emekliler alacakları maaşlarının kaç para artacağını öğrenmek bağlamında yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Birçok uzman enflasyon oranlarından yola çıkarak yüksek maaş yapılacağını belirtiyor. Gelen haberlere göre yetkililer emeklilerin enflasyondan daha düşük etkilenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklamışlar. Peki 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memurun zam oranı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi? Takvim.com.tr tüm detayları sizler için yazdı...