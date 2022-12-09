Yerli otomobil TOGG için yeni atılım! Bakan Kurum duyurdu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için yeni bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOGG başta olmak üzere, elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağını düşünerek, kapalı mekân içermeyen şarj ünitelerinin yapı ruhsatı alınmadan tesis edilmesine imkân sağlamıştık. Derneğimiz de, çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar. Kısa bir süre içerisinde alınan 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görmüş olduk." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince (TRKTYD) ilk yerli ve milli otomobil Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması yönünde çalışma başlatıldığını, bu çalışma için kısa sürede 6 bin 800 siteden talep alındığını bildirdi.
Bakan Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen "2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, tesis yönetiminin Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör olduğunu söyledi.
1990'lı yıllarda İstanbul'da, plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan sektörün, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayıldığını belirten Kurum, sektörün 20 yılda nasıl bu kadar büyüdüğü sorusuna, "istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidar" yanıtını verdiklerini aktardı.
Kişi başına düşen gelir ve alım gücünün artmasının emlak sektöründe nitelikli konut projelerinin sayısını artırdığını anlatan Kurum, "Bu 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir karar aldılar ve 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' dediler. Kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Türkiye'mizin ve milletimizin zenginleşmesiyle gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu konutlara ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri sitelere dönüştürdük." dedi.
"VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERECEK DÜZENLEMELERİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Bakan Kurum, toplu yapıların yoğun olması, nüfusu 5 bini geçen sitelerin yaygınlaşmasının tesis yönetiminin önemini daha da artırdığını ifade etti.
Şehirlerde yaşayan nüfusun artıp, taleplerin de çeşitlendiğini aktaran Kurum, bu talep ve ihtiyaçların inşaat faaliyetlerini dönüştürdüğünü, büyük sitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini de mecbur kıldığını vurguladı.
Bakan Kurum, TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı'nın bakanlık bünyesinde bir şube müdürlüğü kurulması yönündeki talebine değinerek, "Şube müdürlüğü, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı bir ihtiyaçsa bunu hemen kuracağız. Burada vatandaşlarımızın refahını yükseltecek, bu noktadaki ihtiyaçları giderecek yönetmelikler, kanuni düzenlemeler noktasında da her türlü desteği bugüne kadar verdik, inşallah bundan sonra da vereceğiz." diye konuştu.
İstanbul gibi büyük şehirlerdeki sitelerde güvenliğin tesis edilmesi için İçişleri Bakanlığıyla önemli bir mevzuat çalışması yürüttükleri bilgisini paylaşan Kurum, "Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler" hedefleri doğrultusunda da çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerleri yaşatan şehirler inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.
İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, yeşil bina ve enerji verimli yapıları artırmak için de çalışmalar yürüttüklerinden söz eden Kurum, bu durumun herkes için bir zaruret olduğunun altını çizdi.