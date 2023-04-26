EYT'de staj sigortası detayları belli oldu! 1 milyon kişi çizelgede: 1999 öncesi sigorta hakları geçerli olacak mı? 1 yıllık çıraklık süreleri...
EYT kapsamında staj ve çıraklık sürelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatmaya başladı. Ancak staj ve çıraklık süreleri yasa kapsamında yer almadı. Bu kapsamda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar haberimizde!
26.04.2023 15:32 - Son Güncelleme: 26.04.2023 15:32
EYT yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapan vatandaşların ilk maaşları nisan ayında ceplerine yansıdı. EYT staj çıraklık konusu ise hala gündemdeki yerini koruyor. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...
Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatarken lisede staj yaptıkları iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verilen 'staj' ise eğitim kapsamında değerlendirildi.
Vatandaşlar 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep ediyor.