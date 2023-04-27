4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! Bağkur'a 5 yıl geri kayıt hakkı detayı! 1035 gün prim ödemek yeterli! 2000 sonrası...
Milyonlarca kişi çalışma hayatında birçok konunun detaylarını merak ediyor ve gerekli araştırmalar yapıyor. Arama motorlarında sıklıkla EYT ile ilgili sorular soruluyor. "Askerliğimin ne kadarını borçlanarak ne zaman emekli olabilirim? Geriye dönük bir yıllık borçlanma EYT'li olmamı sağlar mı?" gibi birçok sorunun yanıtı haberimizde...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar geldi. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek hepsi açıklandı. Emekli memur maaş zammından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına, Bağkur tescil affından prim indirimine kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde yer alıyor.
Emekli olmadan GSS prim borcunun ödenmesi gerek
Soru: EYT'li olarak 3 Mart'ta emeklilik başvurusu yaptım. Yalnız ben Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorum ve şu an açık. 2 aydır prim ödemiyorum, 2 aydır borç yazıyor. Emeklilik için sorun olmasın diye bu GSS prim borcunu ödemem gerekir mi? Ödemesem emekli olduğumda GSS prim borcu iptal edilir mi? Emekli olunca GSS otomatik kapanır mı?
Cevap: Emekli olmak için GSS prim borcunu ödemeniz gerekiyor. Borç ödenmeden emekli olamazsınız. Prim borcunuzu yapılandırma kanunu kapsamında hemen ödeyin. Emekli olduğunuzda GSS prim mükellefiyetinizin kapatılması gerekir. Ancak sizin yine de SGK'ya bir dilekçe yazarak emekli olduğunuz gerekçesi ile GSS dosyanızın kapatılmasını talep etmenizde yarar var.
HEMEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
SORU: 1973 doğumluyum. 1992'de sigorta başlangıcım var. Fakat primlerim 1 Aralık 1998'de başlamış olup 5990 gün prim ödedim. 25 yıl sigortalılık süremi doldurmam için 7 ay 19 günüm var. Askerliğimi 1995/1997 arası yaptım. Askerliğimin ne kadarını borçlanarak ne zaman emekli olabilirim?
CEVAP: 1992 çalışmanızda adınıza prim ödenmediğinden başlangıç sayılmıyor. Sigorta başlangıç tarihiniz adınıza prim ödenmeye başlayan 1 Aralık 1998'dir. EYT kapsamındasınız. Askerliğinizin 8 ayını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 1 Nisan 1998 olur ve emeklilik için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. EYT'lilerden yaş aranmıyor. Prim şartını da sağladığınızdan borçlanma bedelini ödeyip EYT kapsamında hemen emekli olabilirsiniz.
YA 60 YAŞ YA DA 5375 GÜN PRİM
Soru: 20 Eylül 1970 doğumluyum. 5 Mayıs 1988 tarihindeki sigorta girişimle şu anda 3800 gün primim var. Askerliğimi 1990-1991 tarihlerinde yaptım. Askerliğimi borçlansam, sigorta giriş tarihim öne çekilir mi? 3800 primden kaç yaşında emekli olurum?
Cevap: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi geri çekmez ancak primi artırır. İki şekilde emekli olabilirsiniz:
1) 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
2) Askerliğinizi (18 ay kabul edilmiştir) borçlanıp ayrıca 1035 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilirsiniz.
ANNENİZ 60 YAŞI DOLDURACAK
SORU: 5 Mayıs 1965 doğumlu annem Mayıs 2004'ten Ekim 2020'ye kadar Bağkur'luydu. Acaba ne zaman emekli olabilir?
CEVAP: Anneniz Bağkur'da yaş haddinden emekli olmak için; 5400 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi. Prim ödemesi yeterli olduğundan, 60 yaşını dolduracağı 5 Mayıs 2025'te emekli olabilir.