4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? Kamu Çerçeve Protokolü...
700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında aramaların arttığı bilgisi doğru. 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor ve bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında çeşitli sorular sormaktadır. Ancak, henüz net bir bilgi yoktur ve sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Dolayısıyla, 4D kamu işçisi maaşlarına ne kadar zam geleceği veya 700 bin işçiye %40 zam yapılacak mı gibi sorulara kesin bir cevap vermek mümkün değildir.
700 bin işçinin maaş zammı hakkında aramalar hız kazandı. Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira oldu. Peki, 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler.
SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin): "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." ifadelerine yer verdi.
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi.
TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.
HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı.