RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Kadro düzenlemesini bekleyen taşeron işçiler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan da kadroya geçenlerin özlük hakları da gündeme geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçiler için, "İş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı." ifadelerine yer verdi. İşte tüm detaylar haberimizde...

14.04.2023 18:34 - Son Güncelleme: 14.04.2023 18:34
1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

90 bin taşeron işçi kadro müjdesini bekliyor. Öte yandan taşerondan kadroya geçenler için özlük hakları gündeme geldi. Özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

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1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir yandan kadro düzenlemesinden yararlanamayan taşeron işçilerin haklarını savunurken, diğer yandan taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerinin dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

"696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilere, iş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı.

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anlaşmaya varılan ve kamu çerçeve protokolünde yer alan temel konulardan biri olan bu düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

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