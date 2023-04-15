EYT'de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Staj sigortası, Bağkur tescilleri ve kısmi emeklilik için gözler hükümet tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek staj sigortası konusunda açıklamalarda bulundu. Öte yandan, geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut. Bunlar da tescil affı için gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, EYT'de staj, Bağkur tescil affı, kısmi emeklilik olacak mı? Torba yasada EYT gelişmesi var mı? İşte detaylar...