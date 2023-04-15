EYT'de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...
EYT sistemine dahil olmak isteyenler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda staj mağdurları, Bağkur tescili olmayanlar ve kısmi emeklilik detaylarını merak edenler torba yasaya gözlerini dikmiş durumda. İşte konu hakkında son gelişmeler haberimizde.
EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Staj sigortası, Bağkur tescilleri ve kısmi emeklilik için gözler hükümet tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek staj sigortası konusunda açıklamalarda bulundu. Öte yandan, geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut. Bunlar da tescil affı için gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, EYT'de staj, Bağkur tescil affı, kısmi emeklilik olacak mı? Torba yasada EYT gelişmesi var mı? İşte detaylar...
EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE
EYT staj çıraklık mağduriyetinde artık kritik eşik. Gözler torba yasaya çevrildi.
Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek umutları yeşertti.