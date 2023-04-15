RAMAZAN İMSAKİYE
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EYT'de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

EYT sistemine dahil olmak isteyenler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda staj mağdurları, Bağkur tescili olmayanlar ve kısmi emeklilik detaylarını merak edenler torba yasaya gözlerini dikmiş durumda. İşte konu hakkında son gelişmeler haberimizde.

takvim.com.tr
15.04.2023 09:41 - Son Güncelleme: 15.04.2023 09:41
2 farklı tarihe dikkat: 2000 öncesi 2008 sonrası için harekete geçilecek mi? EYT’de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Staj sigortası, Bağkur tescilleri ve kısmi emeklilik için gözler hükümet tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek staj sigortası konusunda açıklamalarda bulundu. Öte yandan, geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut. Bunlar da tescil affı için gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, EYT'de staj, Bağkur tescil affı, kısmi emeklilik olacak mı? Torba yasada EYT gelişmesi var mı? İşte detaylar...

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2 farklı tarihe dikkat: 2000 öncesi 2008 sonrası için harekete geçilecek mi? EYT’de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE

EYT staj çıraklık mağduriyetinde artık kritik eşik. Gözler torba yasaya çevrildi.

2 farklı tarihe dikkat: 2000 öncesi 2008 sonrası için harekete geçilecek mi? EYT’de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

Emeklilik sistemine dahil olmak isteyen EYT staj ve çıraklık mağdurlarının çağrıları AK Parti'yi de harekete geçirdi.

2 farklı tarihe dikkat: 2000 öncesi 2008 sonrası için harekete geçilecek mi? EYT’de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek umutları yeşertti.

2 farklı tarihe dikkat: 2000 öncesi 2008 sonrası için harekete geçilecek mi? EYT’de staj, Bağkur tescil, kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

Akbaşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

"Staj mağduru arkadaşlar da dernek olarak geldiler. Biz de staj süresinin başlangıç olmasını talep ediyoruz dediler. Biz mağduruz dediler kendilerince.

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