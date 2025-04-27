1 Mayıs 2025 A101 aktüel kataloğu: 12’lisi 95 TL’ye indi

A101 marketler zinciri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak dev indirim listesini yayınladı. Bu hafta kamp çadırlarından elektrikli bisikletlere, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.
🚲 Elektrikli Ulaşım Ürünleri:
⚡ VB3 Elektrikli Bisiklet – 20.990 TL
⚡ Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 20.990 TL
🛵 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 49.990 TL
📺 Elektronik Ürünler:
📺 43" 4K Ultra HD TV – 9.999 TL
📺 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 16.499 TL
🔌 Akım Korumalı 2 USB'li 6'lı Uzatma Kablosu – 399 TL
🎧 BT Kulaklık – 399 TL
🔋 4'lü Kalem Pil / 4'lü İnce Pil – 75 TL
🧺 Beyaz Eşyalar:
🧺 9 KG Çamaşır Makinesi – 12.999 TL
🍽️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi – 9.799 TL
❄️ 3 Çekmeceli Dondurucu – 6.750 TL
🔥 3'lü Siyah Cam Ankastre Set – 7.999 TL
🏕️ Kamp Ürünleri:
🏕️ 6 Kişilik Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı – 9.999 TL
🏕️ 4 Kişilik Kamp Çadırı – 3.199 TL
🏕️ 3 Kişilik Kamp Çadırı – 2.199 TL
🛏️ Çift Kişilik Şişme Yatak – 2.249 TL
🛌 Uyku Tulumu – 1.199 TL
💤 Kamp Yastığı – 119 TL
🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 299 TL
🍽️ Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası – 549 TL
🛋️ Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe – 2.999 TL
🍽️ Mutfak ve Ev Ürünleri:
🍳 2'li Tava ve Sahan Seti – 649 TL
🗄️ 2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı – 5.499 TL
☕ Desenli Kupa – 42,50 TL
🍽️ Kristal Tepsi – 139 TL
🍴 Dönen Bambu Sunum Tabağı – 199 TL
🚿 Ev Tekstili ve Aksesuarlar:
🚿 2'li Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı – 259 TL
👟 Spor Ayakkabı – 3.999 TL
👟 Çubuklu Ayakkabılık – 189 TL
🚴♂️ Bisiklet ve Oyuncaklar:
🚴♂️ 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet – 5.299 TL
🍔 Oyun Hamuru ve Hamburger Seti – 189 TL
🧹 Oyuncak Temizlik Seti Arabası – 299 TL
🔤 Kelime Kutu Oyunu – 139 TL
🧩 1000 Parça Puzzle – 79,50 TL
🎨 Boya Kes Yapıştır Kitapları – 39,50 TL
🧻 Hijyen ve Temizlik Ürünleri:
🧻 50'li Mutfak Havlusu – 99,50 TL
🍼 Bebek Bezi Çeşitleri – 329 TL
🧻 3 Katlı Dev Kağıt Havlu – 39,50 TL
🍫 Atıştırmalıklar:
🍫 70 G Tablet Çikolata – 55 TL
🧁 150 G Mini Kek – 30 TL
🍫 Tadelle Gofret – 14,50 TL
🍓 Sarelle Orman Meyveli Gofret – 25 TL
🍫 40,5 G Çikolata Fındık Rüyası – 23 TL