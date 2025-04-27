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62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

Borsa İstanbul'da geride bıraktığımız 21-25 Nisan haftasında 62 halka açık şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:08
62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

Borsa İstanbul'da yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 21-25 Nisan 2025 haftasında tam 62 halka açık şirket, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna açıkladı.

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📅 21 NİSAN PAZARTESİ

  • 🏢 AG Anadolu Grubu (AGHOL): 5,13 TL brüt – 28 Mayıs'ta ödeme 📆

  • 🍃 Efor Çay (EFORC): 0,1377 TL brüt – 15 Ağustos'ta ödeme 📆

  • 🏗️ Kocaer Çelik (KCAER): 0,0861 TL brüt – 2 Temmuz'da ödeme 📆

  • Kontrolmatik (KONTR): 0,0307 TL brüt – 8 Temmuz'da ödeme 📆

  • 📦 Sekuro Plastik (SEKUR): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

  • 🛏️ Yataş (YATAS): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🌴 Sur Tatil Evleri (SURGY): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏢 Bera Holding (BERA): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🧵 Lüks Kadife (LUKSK): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🔌 Gersan Elektrik (GEREL): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 📦 Gediz Ambalaj (GEDZA): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🛠️ Kuzey Boru (KBORU): 1,28 TL brüt – 24 Haziran'da ödeme 📆

  • 🔋 Birleşim Grup Enerji (BIGEN): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🌬️ Birleşim Mühendislik (BRLSM): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🍗 Banvit (BANVT): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏦 Şekerbank (SKBNK): 0,05 TL brüt – Tarih açıklanmadı 🕐

  • 📞 Karel Elektronik (KAREL): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📅 22 NİSAN SALI

  • 🏢 Akiş GYO (AKSGY): 0,1242 TL – 5 Mayıs'ta ödeme 📆

  • 🏭 Borusan Yatırım (BRYAT): 58,56 TL brüt – 24 Nisan'da ödeme 📆

  • 🚗 Bosch Fren (BFREN): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 💸 Gelecek Varlık (GLCVY): 2,50 TL brüt – 24 Nisan'da ödeme 📆

  • 🎯 Hedef Holding (HEDEF): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

  • ☀️ Hun Enerji (HUNER): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏗️ Işıklar Holding (IEYHO): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏢 Koray GYO (KGYO): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏦 Türkiye Kalkınma Bankası (KLNMA): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🌾 Söke Değirmencilik (SOKE): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 💳 Garanti Faktoring (GARFA): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📅 23 NİSAN ÇARŞAMBA

  • 🏭 Bayrak Ebt Taban (BAYRK): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📅 24 NİSAN PERŞEMBE

  • 💻 Aztek Teknoloji (AZTEK): 1,35 TL brüt – 31 Aralık'a kadar ödeme 📆

  • 👕 Mavi Giyim (MAVI): 1,17 TL brüt – 26 Mayıs'ta ödeme 📆

  • 🛒 Şok Marketler (SOKM): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏭 Sasa Polyester (SASA): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🌴 Sur Tatil Evleri (SURGY): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🌱 Tarkim (TARKM): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • ⛏️ Ruzy Madencilik (RUZYE): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🧵 Birlik Mensucat (BRMEN): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📅 25 NİSAN CUMA

  • 🏢 Atakule GYO (AGYO): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🚗 Beyaz Filo (BEYAZ): 0,11 TL brüt – 21 Mayıs'ta ödeme 📆

  • 💸 Birikim Varlık (BRKVY): 0,53 TL brüt – 30 Nisan'da ödeme 📆

  • 🏗️ Çimbeton (CMBTN): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

  • 🏗️ Çimentaş (CMENT): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🚚 Hareket Proje (HRKET): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏭 Işık Plastik (ISKPL): 0,0118 TL brüt – 30 Haziran'da ödeme 📆

  • Kartal Enerji (KARYE): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏢 Panora GYO (PAGYO): 2,80 TL 4 taksitte – 30 Nisan, 28 Mayıs, 25 Haziran, 23 Temmuz 📆

  • 🧪 Temapol (TMPOL): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 📞 Türk Telekom (TTKOM): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

  • 🏦 Halkbank (HALKB): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🏦 Vakıfbank (VAKBN): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🛡️ Türkiye Sigorta (TURSG): 0,40 TL brüt + %100 bedelsiz pay – 28 Ağustos 📆

  • 📦 Mondi Turkey (MNDTR): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🖥️ Maçkolik (MACKO): 0,55 TL brüt – 2 Haziran ve 24 Eylül 📆

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

  • 🏢 Özak GYO (OZKGY): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🛡️ Papilon Savunma (PAPIL): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • ⛏️ Park Elektrik (PRKME): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🌱 Hektaş (HEKTS): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 📺 Vestel Elektronik (VESTL): Temettü dağıtmayacak 🚫

  • 🧺 Vestel Beyaz Eşya (VESBE): 0,0438 TL brüt – 24 Temmuz 📆

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📅 26 NİSAN CUMARTESİ

  • ☀️ Alfa Solar (ALFAS): 0,1630 TL brüt – 30 Eylül'de ödeme 📆

  • 🏗️ Ral Yatırım (RALYH): Temettü dağıtmayacak 🚫

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

📊 ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER:

En yüksek temettü:
→ Borusan Yatırım (58,56 TL brüt)

Bedelsiz Sermaye Artırımı:
→ Türkiye Sigorta (%100 bedelsiz pay dağıtacak)

Çok taksitli ödeme yapanlar:
→ Panora GYO (4 taksit)
→ Maçkolik (2 taksit)

62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

Fotoğraflar: AA