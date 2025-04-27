62 şirket temettü kararını açıkladı! Borsa İstanbul’da temettü ödeyecek şirketler listesi

Borsa İstanbul'da yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 21-25 Nisan 2025 haftasında tam 62 halka açık şirket, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna açıkladı.
📅 21 NİSAN PAZARTESİ
🏢 AG Anadolu Grubu (AGHOL): 5,13 TL brüt – 28 Mayıs'ta ödeme 📆
🍃 Efor Çay (EFORC): 0,1377 TL brüt – 15 Ağustos'ta ödeme 📆
🏗️ Kocaer Çelik (KCAER): 0,0861 TL brüt – 2 Temmuz'da ödeme 📆
⚡ Kontrolmatik (KONTR): 0,0307 TL brüt – 8 Temmuz'da ödeme 📆
📦 Sekuro Plastik (SEKUR): Temettü dağıtmayacak 🚫
🛏️ Yataş (YATAS): Temettü dağıtmayacak 🚫
🌴 Sur Tatil Evleri (SURGY): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏢 Bera Holding (BERA): Temettü dağıtmayacak 🚫
🧵 Lüks Kadife (LUKSK): Temettü dağıtmayacak 🚫
🔌 Gersan Elektrik (GEREL): Temettü dağıtmayacak 🚫
📦 Gediz Ambalaj (GEDZA): Temettü dağıtmayacak 🚫
🛠️ Kuzey Boru (KBORU): 1,28 TL brüt – 24 Haziran'da ödeme 📆
🔋 Birleşim Grup Enerji (BIGEN): Temettü dağıtmayacak 🚫
🌬️ Birleşim Mühendislik (BRLSM): Temettü dağıtmayacak 🚫
🍗 Banvit (BANVT): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏦 Şekerbank (SKBNK): 0,05 TL brüt – Tarih açıklanmadı 🕐
📞 Karel Elektronik (KAREL): Temettü dağıtmayacak 🚫
📅 22 NİSAN SALI
🏢 Akiş GYO (AKSGY): 0,1242 TL – 5 Mayıs'ta ödeme 📆
🏭 Borusan Yatırım (BRYAT): 58,56 TL brüt – 24 Nisan'da ödeme 📆
🚗 Bosch Fren (BFREN): Temettü dağıtmayacak 🚫
💸 Gelecek Varlık (GLCVY): 2,50 TL brüt – 24 Nisan'da ödeme 📆
🎯 Hedef Holding (HEDEF): Temettü dağıtmayacak 🚫
☀️ Hun Enerji (HUNER): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏗️ Işıklar Holding (IEYHO): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏢 Koray GYO (KGYO): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏦 Türkiye Kalkınma Bankası (KLNMA): Temettü dağıtmayacak 🚫
🌾 Söke Değirmencilik (SOKE): Temettü dağıtmayacak 🚫
💳 Garanti Faktoring (GARFA): Temettü dağıtmayacak 🚫
📅 24 NİSAN PERŞEMBE
💻 Aztek Teknoloji (AZTEK): 1,35 TL brüt – 31 Aralık'a kadar ödeme 📆
👕 Mavi Giyim (MAVI): 1,17 TL brüt – 26 Mayıs'ta ödeme 📆
🛒 Şok Marketler (SOKM): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏭 Sasa Polyester (SASA): Temettü dağıtmayacak 🚫
🌴 Sur Tatil Evleri (SURGY): Temettü dağıtmayacak 🚫
🌱 Tarkim (TARKM): Temettü dağıtmayacak 🚫
⛏️ Ruzy Madencilik (RUZYE): Temettü dağıtmayacak 🚫
🧵 Birlik Mensucat (BRMEN): Temettü dağıtmayacak 🚫
📅 25 NİSAN CUMA
🏢 Atakule GYO (AGYO): Temettü dağıtmayacak 🚫
🚗 Beyaz Filo (BEYAZ): 0,11 TL brüt – 21 Mayıs'ta ödeme 📆
💸 Birikim Varlık (BRKVY): 0,53 TL brüt – 30 Nisan'da ödeme 📆
🏗️ Çimbeton (CMBTN): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏗️ Çimentaş (CMENT): Temettü dağıtmayacak 🚫
🚚 Hareket Proje (HRKET): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏭 Işık Plastik (ISKPL): 0,0118 TL brüt – 30 Haziran'da ödeme 📆
⚡ Kartal Enerji (KARYE): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏢 Panora GYO (PAGYO): 2,80 TL 4 taksitte – 30 Nisan, 28 Mayıs, 25 Haziran, 23 Temmuz 📆
🧪 Temapol (TMPOL): Temettü dağıtmayacak 🚫
📞 Türk Telekom (TTKOM): Temettü dağıtmayacak 🚫
🏢 Özak GYO (OZKGY): Temettü dağıtmayacak 🚫
🛡️ Papilon Savunma (PAPIL): Temettü dağıtmayacak 🚫
⛏️ Park Elektrik (PRKME): Temettü dağıtmayacak 🚫
🌱 Hektaş (HEKTS): Temettü dağıtmayacak 🚫
📺 Vestel Elektronik (VESTL): Temettü dağıtmayacak 🚫
🧺 Vestel Beyaz Eşya (VESBE): 0,0438 TL brüt – 24 Temmuz 📆
📅 26 NİSAN CUMARTESİ
☀️ Alfa Solar (ALFAS): 0,1630 TL brüt – 30 Eylül'de ödeme 📆
🏗️ Ral Yatırım (RALYH): Temettü dağıtmayacak 🚫
📊 ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER:
✅ En yüksek temettü:
→ Borusan Yatırım (58,56 TL brüt)
✅ Bedelsiz Sermaye Artırımı:
→ Türkiye Sigorta (%100 bedelsiz pay dağıtacak)
✅ Çok taksitli ödeme yapanlar:
→ Panora GYO (4 taksit)
→ Maçkolik (2 taksit)