BİM’DE BU HAFTA neler var? 2 Mayıs 2025 İNDİRİM ŞOVU: Çadır, uyku tulumu, kamp sandalyesi, termos fiyatları listelendi

BİM 2 Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunacağı aktüel ürün kataloğuyla yine büyük ilgi çekmeye hazırlanıyor. Bu haftaki kampanyada motosikletten elektrikli bisiklete, kamp ekipmanlarından mutfak ürünlerine kadar birçok kategoride dev indirimler yer alıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🏍️ Motosiklet ve Elektrikli Bisikletler
🏍️ Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet – 47.500 TL
🚲 Buffalo-F Elektrikli Bisiklet (Orta Süspansiyonlu) – 29.000 TL
🚲 Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet – 14.950 TL
🚲 Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike – 15.900 TL
🚲 1-S Mini E-Bike – 10.900 TL
📺 Televizyonlar
📺 TCL 43'' Full HD Android Smart LED TV 43L5A – 9.990 TL
📺 TCL 32'' Full HD Android Smart LED TV S5400A – 5.990 TL
🍳 Mutfak ve Ev Aletleri
🍽️ Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.250 TL
🧼 Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi – 3.790 TL
🔥 Kumtel Cam Set Üstü Ocak – 2.690 TL
⚖️ Kumtel Mutfak Baskülü Cam – 229 TL
⚖️ Kumtel Dijital Siyah Baskül – 329 TL
🧂 Baharat Öğütücü – 229 TL
🌡️ Gıda Termometresi – 89 TL
⚖️ Hassas Mini Cep Baskülü – 129 TL
🏕️ Kamp Ekipmanları ve Outdoor Ürünleri
💦 Solar Isınan Katlanır Su Deposu – 279 TL
💡 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası – 249 TL
💡 Pilli Kafa Lambası – 259 TL
🚽 Portatif Katlanabilir Tuvalet – 799 TL
🏮 Kamp Lambası – 149 TL
🌀 Aydınlatmalı Taşınabilir Fan – 649 TL
🎨 Makaralı Renkli Şeritli LED Aydınlatma – 549 TL
🔦 Alüminyum El Feneri – 229 TL
🔧 Çok Amaçlı El Aleti – 499 TL
🪢 Halat – 329 TL
🧵 Çadır İpi – 89 TL
👕 12'li Çamaşır Askısı – 159 TL
🔗 Karabina Seti – 109 TL
🔩 Çadır Kazığı – 119 TL
🔥 Outdoor Aksesuarlar
🔥 Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak – 149 TL
🍵 Emaye Kupa – 229 TL
🍽️ Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti – 1.799 TL
🔋 Taşınabilir Güç İstasyonu – 7.900 TL
❄️ Outdoor Termos – 1.699 TL
🥘 Yemek Termosu Adventure – 1.150 TL
🪓 Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası – 899 TL
🪓 Fonksiyonel Kamp Baltası – 379 TL
🔪 Kamp Bıçağı – 429 TL
🍖 Katlanır Portatif Mangal – 899 TL
🍳 Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti – 1.099 TL
🍵 Emaye Demlik – 499 TL
🍲 Emaye Tencere Seti – 699 TL
🍴 Çatal/Kaşık/Bıçak Seti – 149 TL
🧺 Çanta Formlu Piknik Matı – 249 TL
🧺 Kamp Hasırı – 429 TL
🧃 Pipetli Termos – 499 TL
🥤 Paslanmaz Çelik Bardak – 219 TL
🧲 Mıknatıs Askı – 249 TL
💧 Katlanabilir Su Bidonu – 149 TL
💧 Katlanabilir Matara – 229 TL
🍳 Portatif Tencere/Tava Sapı – 129 TL
🔥 Pro Seramik Portatif Ocak – 1.090 TL
🛡️ 6 Kanatlı Rüzgarlık – 399 TL
🔥 Çakmaklı Pürmüz Seti – 399 TL
🛢️ Gaz Kartuşu – 129 TL
🛢️ Kartuş Tüp – 99 TL
💤 Easy Travel Uyku Tulumu – 1.690 TL
❄️ Tekerlekli Buzluk – 8.950 TL
❄️ Buzluk – 2.750 TL
⛺ Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik – 4.299 TL
⛺ Balkonlu Çadır 6 Kişilik – 4.499 TL
🛖 İglo Tipi Çadır 6 Kişilik – 7.790 TL
🏕️ Otomatik Çadır 5 Kişilik – 1.599 TL
🏖️ Cibinlikli Hamak – 799 TL
🏕️ File Tente Çadır 7 Kişilik – 1.990 TL
🚿 Kamp Duş ve Giyinme Kabini – 999 TL
🪑 Fonksiyonel Kamp Sandalyesi – 2.499 TL
🪑 Portatif Kamp Sandalyesi – 599 TL
🎒 Kampçı Sırt Çantası – 1.499 TL
🗂️ File Organizer – 159 TL
🛏️ Çift Bölmeli Şişme Mat – 1.699 TL
💤 Uyku Tulumu – 759 TL
🛏️ Şişme Kamp Yastığı – 239 TL