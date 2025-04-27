BİM’DE BU HAFTA neler var? 2 Mayıs 2025 İNDİRİM ŞOVU: Çadır, uyku tulumu, kamp sandalyesi, termos fiyatları listelendi

BİM 2 Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunacağı aktüel ürün kataloğuyla yine büyük ilgi çekmeye hazırlanıyor. Bu haftaki kampanyada motosikletten elektrikli bisiklete, kamp ekipmanlarından mutfak ürünlerine kadar birçok kategoride dev indirimler yer alıyor.