Togg yeniden ABD yolcusu! Las Vegas'taki CES'te ikinci kez boy gösterecek
Son dakika haberleri | Türkiye tarihinin en büyük projelerinden olan Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) ikinci defa boy gösterecek. 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımı ile Gemlik'teki fabrikasında seri üretime başlayan Togg, fuarda bantlardan inen ilk elektrikli modeli C-SUV'u sergileyecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, geçen yıl yaptığı açıklamada bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'i tercih ettiklerini söylemişti. 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CES fuarına 158 ülkeden 2 binin üzerinde firma katılıyor. CES, 2022'de pandemi nedeniyle sadece online olarak düzenlenmişti. Ancak bu yıl hem online hem de fiziksel olarak hibrit şeklinde organize edilecek.
FUARDA ÖDÜL ALDI
CES'in resmi sitesinde katılımcılar arasında yer alan Togg, kendisini şöyle tanıtıyor: "Togg olarak mobilite ekosistemi ile elektrikli, otonom ve bağlantılı araçlar geliştiriyoruz. Bu ekosistem sayesinde temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı ve zararlı emisyonlar üretmeyerek geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."
Togg, 2022'de pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen fuarda yeniliklerini ve ilklerini dünya ile paylaşmıştı. Küresel olarak tescil ettirdiği UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri', 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan Togg, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıtmıştı. Fuarından ardından sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En iyi 20 markasından biri olarak Togg'u seçti.
2023'TE YOLA ÇIKACAK
Togg Gebze Kampüsü'nün yıllık kapasitesi 175 bin adet. İlk yıl 20 bin adetlik üretim hedefleniyor. Yeni modellerin gelişiyle üretim 2026'da 100 bin adeti bulacak. Türkiye'nin otomobili 2023'ün ilk çeyreği sonunda satışa sunulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.