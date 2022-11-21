Togg yeniden ABD yolcusu! Las Vegas’taki CES’te ikinci kez boy gösterecek

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, geçen yıl yaptığı açıklamada bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'i tercih ettiklerini söylemişti. 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CES fuarına 158 ülkeden 2 binin üzerinde firma katılıyor. CES, 2022'de pandemi nedeniyle sadece online olarak düzenlenmişti. Ancak bu yıl hem online hem de fiziksel olarak hibrit şeklinde organize edilecek.