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Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı. İşte matrah düzenlemesi sonrası tahmini fiyatlar...

takvim.com.tr
21.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 21.11.2022 09:13
NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.

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NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

NETLEŞTİ! ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

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