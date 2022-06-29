1 günde 20 konutluk yeni liste! 38 bin TL peşinat 1.442 TL taksitle TOKİ’den 2+1 3+1! Hazır, boş, hemen teslim! 384 bin TL’ye ev: Kaçıran bir daha bulamaz!

Yeni konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ'den 20 ilde daire satışı sürüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit olanağı yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler geliştirmeye devam ediyor. Başvuru adımı devam eden projelerin beraberinde pek çok ilçede ihale adımındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, onlarca ilde kuralı ve açık satış yöntemiyle konut satışları sürüyor. En uygun olarak 1.442 TL taksitle 384 bin TL'ye 2+1 daire satışı yapılacak. İşte son dakika kampanaylar...