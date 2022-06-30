SSK, Bağkur, 4C'li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!
Son dakika haber duyuruldu. 3600 ek gösterge ile ilgili torba teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildiği aktarıldı. Buna göre, 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.
30.06.2022 08:35 - Son Güncelleme: 30.06.2022 08:35