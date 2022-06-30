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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C'li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

SSK, Bağkur, 4C'li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

Son dakika haber duyuruldu. 3600 ek gösterge ile ilgili torba teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildiği aktarıldı. Buna göre, 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.

takvim.com.tr
30.06.2022 08:35 - Son Güncelleme: 30.06.2022 08:35
SSK, Bağkur, 4C’li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

Son dakika haber duyuruldu. . Kanun teklifinde emeklileri ilgilendiren önemli bir madde yer aldı. Teklifte en düşük emekli maaşının 2500 liradan 3 bin liraya çıkarılması yer aldı. İşte emekli maaş tablosu!

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SSK, Bağkur, 4C’li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli düzenleme Meclis'e geldi. Yaşlılık, malulllük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine yönelik olarak ödenen en düşük 2500 lira Emekli maaşı 3 bin liraya çıkarılacak.

SSK, Bağkur, 4C’li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

Buna göre en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.

En düşük emekli aylığı 3500 TL 'ye çıkartıldı.

SSK, Bağkur, 4C’li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ARTIYOR?

En düşük emekli maaşı alanların asıl maaşları 3 bin 500 lira seviyesine çekilmeyecek. Kısmi emekli, malullük nedeniyle emeklilik, ölüm aylıkları gibi maaşlar ödenen az primler ve hak ediş tutarlarına göre düşük kalıyordu.

SSK, Bağkur, 4C’li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu! KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL!

Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm emekliler 3 bin 500 lira en düşük maaşı hak edecek. Hak edilen tutar ile kendi öz maaşları arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

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