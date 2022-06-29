EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C’liler...

Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile alakalı yolları arıyor. Bu anlamda nasıl emekli olunur? Sorusu arama motorlarında maksimum aratılanlar içinde. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş koşulunu doldurmak gerekiyor. Belli bir tarihten evvelce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine gore ansızın çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvelde ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte 49, 50, 54 ve 56 yaşlarında emeklilik müjdesi detayları...