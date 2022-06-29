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Haberler Ekonomi EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008'de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C'liler...

EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008'de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C'liler...

Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile ilgili yolları arıyor. Bu anlamda nasıl erken emekli olunur? Sorusu arama motorlarında en çok aratılanlar arasında. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş şartını doldurmak gerekiyor. Yasalarımızda 10 yılla emeklilik mümkün. İş hayatında kadınların annelerin daha fazla yer edinebilmesi için pek çok avantaj sağlanıyor. Doğum izni ve süt parası erkek çalışanlara da tanınan haklar arasında bulunuyor. Bu haklardan evlat edinen kişiler de yararlanıyor. Ayrıca erkek çalışanlar askerlik borçlanlası yaparak emeklilik tarihlerini iki yıl öne çekebiliyor. İşte EYT olmadan erken emeklilik yolları haberimizde!

takvim.com.tr
29.06.2022 19:03 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:03
EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C’liler...

Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile alakalı yolları arıyor. Bu anlamda nasıl emekli olunur? Sorusu arama motorlarında maksimum aratılanlar içinde. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş koşulunu doldurmak gerekiyor. Belli bir tarihten evvelce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine gore ansızın çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvelde ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte 49, 50, 54 ve 56 yaşlarında emeklilik müjdesi detayları...

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EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C’liler...

İş hayatında babaların da anneler gibi birçok hakları bulunuyor. İzinden süt parasına, erken emeklilikten iş güvencesine kadar çok sayıda avantaj sağlanıyor.

EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C’liler...

Çalışma hayatına baktığımızda Türkiye'de erkeklerin oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Son yıllarda kadınlar daha çok iş hayatına katılsa da hala ağırlık erkeklerde.

EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C’liler...

Ancak izin ve diğer haklara baktığımızda erkeklerin haklarının kadınlara nazaran daha az olduğu görülüyor. Buna rağmen son yıllardaki yasal düzenlemelerle erkekler için de önemli avantajlar getirildi. Özellikle izinler konusunda değişiklikler yapıldı.

EYT koşuluna gerek yok! 1997, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 47 yaşında erken emeklilik + 2160 gün ek prim + İLK MAAŞ! 4A, 4B, 4C’liler...

EVLAT EDİNENLERE İMKAN

İşçi erkeklere; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin veriliyor.

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