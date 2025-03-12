1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik mevduat tutarlarında 32 günlük vade seçeneklerinde büyük rekabet yaşanıyor. Vatandaşlar, yüzde 47'yi aşan faiz oranlarıyla bir ayda 35 bin TL'ye varan kazanç elde edebiliyor.
📌 1.000.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:
1️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)
📈 Faiz Oranı: %47
💰 Net Kazanç: 35.024,66 TL
💳 Vade Sonu: 1.035.024,66 TL
2️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %46
💰 Net Kazanç: 34.279,45 TL
💳 Vade Sonu: 1.034.279,45 TL
3️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
📈 Faiz Oranı: %45,5
💰 Net Kazanç: 33.906,85 TL
💳 Vade Sonu: 1.033.906,85 TL
4️⃣ CEPTETEB (Marifetli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %44,5
💰 Net Kazanç: 33.161,64 TL
💳 Vade Sonu: 1.033.161,64 TL
5️⃣ DenizBank (E-Mevduat)
📈 Faiz Oranı: %43,5
💰 Net Kazanç: 32.416,44 TL
💳 Vade Sonu: 1.032.416,44 TL
6️⃣ Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %42,5
💰 Net Kazanç: 31.671,23 TL
💳 Vade Sonu: 1.031.671,23 TL
7️⃣ Enpara.com (Vadeli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %39,5
💰 Net Kazanç: 29.435,62 TL
💳 Vade Sonu: 1.029.435,62 TL
8️⃣ İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)
📈 Faiz Oranı: %36
💰 Net Kazanç: 26.827,40 TL
💳 Vade Sonu: 1.026.827,40 TL
📌 500.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:
1️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
📈 Faiz Oranı: %47,5
💰 Net Kazanç: 17.698,63 TL
💳 Vade Sonu: 517.698,63 TL
2️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)
📈 Faiz Oranı: %47
💰 Net Kazanç: 17.512,33 TL
💳 Vade Sonu: 517.512,33 TL
3️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %46
💰 Net Kazanç: 17.139,73 TL
💳 Vade Sonu: 517.139,73 TL
4️⃣ CEPTETEB (Marifetli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %44,5
💰 Net Kazanç: 16.580,82 TL
💳 Vade Sonu: 516.580,82 TL
5️⃣ DenizBank (E-Mevduat)
📈 Faiz Oranı: %43,5
💰 Net Kazanç: 16.208,22 TL
💳 Vade Sonu: 516.208,22 TL
6️⃣ Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %42,5
💰 Net Kazanç: 15.835,62 TL
💳 Vade Sonu: 515.835,62 TL
7️⃣ Enpara.com (Vadeli Hesap)
📈 Faiz Oranı: %37
💰 Net Kazanç: 13.786,30 TL
💳 Vade Sonu: 513.786,30 TL
8️⃣ İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)
📈 Faiz Oranı: %36
💰 Net Kazanç: 13.413,70 TL
💳 Vade Sonu: 513.413,70 TL
Fotoğraflar: AA