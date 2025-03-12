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1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL'nin faiz getirisi tablosu güncellendi

Son dönemde bankalar arasında mevduat faiz oranlarında rekabet hız kazandı. Vatandaşlar için cazip faiz oranları sunan bankalar, özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduat yatırımlarında yüksek getiri vaat ediyor. Bir ayda elde edilen faiz kazancı bankadan bankaya farklılık gösterirken, yatırımcılar en avantajlı oranı yakalamaya çalışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 19:23
1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik mevduat tutarlarında 32 günlük vade seçeneklerinde büyük rekabet yaşanıyor. Vatandaşlar, yüzde 47'yi aşan faiz oranlarıyla bir ayda 35 bin TL'ye varan kazanç elde edebiliyor.

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

📌 1.000.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:

1️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)

📈 Faiz Oranı: %47

💰 Net Kazanç: 35.024,66 TL

💳 Vade Sonu: 1.035.024,66 TL

2️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %46

💰 Net Kazanç: 34.279,45 TL

💳 Vade Sonu: 1.034.279,45 TL

3️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)

📈 Faiz Oranı: %45,5

💰 Net Kazanç: 33.906,85 TL

💳 Vade Sonu: 1.033.906,85 TL

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

4️⃣ CEPTETEB (Marifetli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %44,5

💰 Net Kazanç: 33.161,64 TL

💳 Vade Sonu: 1.033.161,64 TL

5️⃣ DenizBank (E-Mevduat)

📈 Faiz Oranı: %43,5

💰 Net Kazanç: 32.416,44 TL

💳 Vade Sonu: 1.032.416,44 TL

6️⃣ Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %42,5

💰 Net Kazanç: 31.671,23 TL

💳 Vade Sonu: 1.031.671,23 TL

7️⃣ Enpara.com (Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %39,5

💰 Net Kazanç: 29.435,62 TL

💳 Vade Sonu: 1.029.435,62 TL

8️⃣ İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

📈 Faiz Oranı: %36

💰 Net Kazanç: 26.827,40 TL

💳 Vade Sonu: 1.026.827,40 TL

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

📌 500.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:

1️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)

📈 Faiz Oranı: %47,5

💰 Net Kazanç: 17.698,63 TL

💳 Vade Sonu: 517.698,63 TL

2️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)

📈 Faiz Oranı: %47

💰 Net Kazanç: 17.512,33 TL

💳 Vade Sonu: 517.512,33 TL

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

3️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %46

💰 Net Kazanç: 17.139,73 TL

💳 Vade Sonu: 517.139,73 TL

4️⃣ CEPTETEB (Marifetli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %44,5

💰 Net Kazanç: 16.580,82 TL

💳 Vade Sonu: 516.580,82 TL

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

5️⃣ DenizBank (E-Mevduat)

📈 Faiz Oranı: %43,5

💰 Net Kazanç: 16.208,22 TL

💳 Vade Sonu: 516.208,22 TL

6️⃣ Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %42,5

💰 Net Kazanç: 15.835,62 TL

💳 Vade Sonu: 515.835,62 TL

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

7️⃣ Enpara.com (Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %37

💰 Net Kazanç: 13.786,30 TL

💳 Vade Sonu: 513.786,30 TL

8️⃣ İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

📈 Faiz Oranı: %36

💰 Net Kazanç: 13.413,70 TL

💳 Vade Sonu: 513.413,70 TL

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

Fotoğraflar: AA

1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi
1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi
1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi