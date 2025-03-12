1 Ayda 35 bin TL kazanç! 🔥 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik mevduat tutarlarında 32 günlük vade seçeneklerinde büyük rekabet yaşanıyor. Vatandaşlar, yüzde 47'yi aşan faiz oranlarıyla bir ayda 35 bin TL'ye varan kazanç elde edebiliyor.