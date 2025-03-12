İslam Memiş fırtına öncesi sessizlik diyerek açıkladı: Borsa, dolar ve altında kritik uyarı!

Altın ve para piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, uzman isim İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Gram altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş kritik açıklamalarda bulundu.
📈 "KUSURSUZ FIRTINANIN FRAGMANLARINI GÖRÜYORUZ"
Memiş, piyasalardaki mevcut dalgalanmaları "kusursuz fırtınanın fragmanları" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok faktör, küresel piyasalarda belirsizliklere neden oldu. Aralık ayından bu yana borsa yatırımcısı kazandı mı? Hayır. Kripto parada, döviz kurlarında kazanan olmadı. 2025 yılında devletler kazanacak, yatırımcılar ise kazanamayacak. ABD borsalarında 1.75 trilyon dolarlık para buharlaştı. Borsa endekslerinde ciddi düşüşler var. Bu sadece bir erime değil, bu daha ötesinde."
💰 "DOLAR KAYBEDİYOR, EURO YÜKSELİŞTE!"
Doların değer kaybetmesiyle euro'nun agresif bir yükseliş yaşadığını belirten Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dolar endeksi 103.30 seviyesine kadar düştü. Bu, beklenmedik bir gelişme. Ancak bu düşüş kalıcı olmayabilir, tepki alımlarını görebiliriz. Euro/Dolar paritesi 1.09'u aştı. Krizler, her zaman yeni fırsatlar doğurur. Euro'yu dolarla takas edenler doğru bir hamle yaptı."
🔥 X PLATFORMUNA ERİŞİM SORUNU VE ABD PİYASALARINDAKİ ERİME
Memiş, finans piyasalarındaki sert düşüşlerle eşzamanlı olarak X platformuna erişim sorunları yaşandığını vurguladı ve Elon Musk'ın "Saldırı altındayız" mesajını hatırlatarak, "Bunun yorumunu siz yapın" dedi.
Son bir ayda:
ABD ekonomisinde piyasalardan 4 trilyon dolar para silindi.
Kripto para piyasasında 850 milyar dolar buhar oldu.
📉 "Trump Faktörü Belirsizliği Artıracak"
Memiş, Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin piyasalara olan etkisini şu sözlerle yorumladı:
"Trump'ın açıklamaları ve ABD'deki tarife belirsizlikleri piyasalardaki dalgalanmaları artıracak. Mart ayından itibaren başlayan bu sürecin devam ettiğini göreceğiz. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor."
📊 BORSA VE DÖVİZDE BEKLENTİLER
Borsa İstanbul'un 10 bin 500 puan seviyelerinde seyrettiğini belirten uzman, şu açıklamalarda bulundu:
Şubat ayında 10 bin 400, 10 bin 600, 10 bin 800 seviyeleri öngörülmüştü.
Kısa vadede 10 bin 600, 10 bin 650 puan kritik seviyeler.
Uzun vadeli pozisyon almak daha mantıklı.
Dolar kuru stabil, ancak 40 TL ve üzeri seviyeler beklenti dahilinde.
💸 ALTIN PİYASASI: "ONS ALTINDAN VE GRAM ALTINDAN UZAK DURUN!"
Ons altın şu an 2921 dolar seviyesinde ve 2880-2930 dolar arasında dalgalanıyor. ABD enflasyon verileri açıklandıktan sonra yeni bir yön belirlemesi bekleniyor.
Memiş, yatırımcıları ons altın ve gram altın konusunda uyardı:
"Ons altın tarafından şu an uzak durmaya devam edilmeli. Dolarda beklemek daha mantıklı. Ne zaman ki 2900 doların altına sarkar, 2800 doları görür, o zaman alınır. Gram altın 3450-3500 TL arasında dalgalanıyor. Gram altın yatırımcıları için önerim: Fiyata değil, miktara odaklanın!"
Fotoğraflar: AA