İslam Memiş fırtına öncesi sessizlik diyerek açıkladı: Borsa, dolar ve altında kritik uyarı!

Altın ve para piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, uzman isim İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Gram altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş kritik açıklamalarda bulundu.

📈 "KUSURSUZ FIRTINANIN FRAGMANLARINI GÖRÜYORUZ" Memiş, piyasalardaki mevcut dalgalanmaları "kusursuz fırtınanın fragmanları" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: "Birçok faktör, küresel piyasalarda belirsizliklere neden oldu. Aralık ayından bu yana borsa yatırımcısı kazandı mı? Hayır. Kripto parada, döviz kurlarında kazanan olmadı. 2025 yılında devletler kazanacak, yatırımcılar ise kazanamayacak. ABD borsalarında 1.75 trilyon dolarlık para buharlaştı. Borsa endekslerinde ciddi düşüşler var. Bu sadece bir erime değil, bu daha ötesinde."

💰 "DOLAR KAYBEDİYOR, EURO YÜKSELİŞTE!" Doların değer kaybetmesiyle euro'nun agresif bir yükseliş yaşadığını belirten Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dolar endeksi 103.30 seviyesine kadar düştü. Bu, beklenmedik bir gelişme. Ancak bu düşüş kalıcı olmayabilir, tepki alımlarını görebiliriz. Euro/Dolar paritesi 1.09'u aştı. Krizler, her zaman yeni fırsatlar doğurur. Euro'yu dolarla takas edenler doğru bir hamle yaptı."

🔥 X PLATFORMUNA ERİŞİM SORUNU VE ABD PİYASALARINDAKİ ERİME Memiş, finans piyasalarındaki sert düşüşlerle eşzamanlı olarak X platformuna erişim sorunları yaşandığını vurguladı ve Elon Musk'ın "Saldırı altındayız" mesajını hatırlatarak, "Bunun yorumunu siz yapın" dedi. Son bir ayda: ABD ekonomisinde piyasalardan 4 trilyon dolar para silindi.

Kripto para piyasasında 850 milyar dolar buhar oldu.