1 alana 1 bedava yarın 09.00'da başlıyor! 2024 A101 4-7 Haziran aktüel kataloğu! 2.5 KG'si 145,90'dan 79,90 TL'ye iniyor...

A101, 4-7 Haziran 2024 tarihinde başlayacak olan yeni kataloguyla tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor! Şişme botlardan deniz ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler ve kampanyalarla dolu olan bu katalog, alışveriş tutkunlarını heyecanlandırıyor. İşte A101 aktüel ürünler listesi...
A101, 6 Haziran 2024'te başlayacak olan yeni kataloğuyla büyük bir indirim şölenine ev sahipliği yapıyor! Şişme botlardan deniz ürünlerine, her ihtiyaca yönelik birçok üründe cazip kampanyalar ve fırsatlar sizleri bekliyor.
4-7 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Et Dövme Demiri 149 TL
Castle Piknik Termosu 6,5 L 249 TL
Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 249 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Smart tv 13.999 TL
JVC 50' UHD Smart Led Tv 11.499 TL
Toshiba 43' UHD Smart Led Tv 9.999 TL
Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 T
Onvec X100 Akıllı Kamera 749 TL